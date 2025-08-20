Erste Wasserbüffel ziehen ins Limbacher Teichgebiet

„Schimmels Teiche“ in Limbach-Oberfrohna sind nun eingezäunt, was seltenen Arten Ruhe in ihrem Lebensraum bescheren soll. Damit das Gelände nicht zuwächst, sind jetzt robuste Pflanzenfresser aktiv.

Seit Dienstag gibt es zwei hungrige Helfer, die auf dem Gelände von „Schimmels Teichen“ im Limbacher Teichgebiet im Einsatz sind. Gras, Büsche und Rohrkolben stehen auf ihrem Speiseplan. Die beiden Indischen Wasserbüffel sollen dafür sorgen, dass das Gelände mit insgesamt neun Teichen nicht zuwächst. Auch drei Ziegenböcke sind deshalb...