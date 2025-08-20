Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die jungen Wasserbüffel sollen auch dafür sorgen, dass die Teichdämme nicht zuwachsen.
Die jungen Wasserbüffel sollen auch dafür sorgen, dass die Teichdämme nicht zuwachsen.
Die jungen Wasserbüffel sollen auch dafür sorgen, dass die Teichdämme nicht zuwachsen.
Die jungen Wasserbüffel sollen auch dafür sorgen, dass die Teichdämme nicht zuwachsen. Bild: Markus Pfeifer
Erste Wasserbüffel ziehen ins Limbacher Teichgebiet
Von Markus Pfeifer
„Schimmels Teiche“ in Limbach-Oberfrohna sind nun eingezäunt, was seltenen Arten Ruhe in ihrem Lebensraum bescheren soll. Damit das Gelände nicht zuwächst, sind jetzt robuste Pflanzenfresser aktiv.

Seit Dienstag gibt es zwei hungrige Helfer, die auf dem Gelände von „Schimmels Teichen“ im Limbacher Teichgebiet im Einsatz sind. Gras, Büsche und Rohrkolben stehen auf ihrem Speiseplan. Die beiden Indischen Wasserbüffel sollen dafür sorgen, dass das Gelände mit insgesamt neun Teichen nicht zuwächst. Auch drei Ziegenböcke sind deshalb...
