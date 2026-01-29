MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Erster Einblick in die Körperwelten-Ausstellung in Chemnitz

Gäste der Freie-Presse-Mediengruppe haben am Donnerstagabend einen ersten Einblick in die Ausstellung „Körperwelten und der Zyklus des Lebens“ erhalten.
Gäste der Freie-Presse-Mediengruppe haben am Donnerstagabend einen ersten Einblick in die Ausstellung „Körperwelten und der Zyklus des Lebens“ erhalten. Bild: Andreas Seidel
Gäste der Freie-Presse-Mediengruppe haben am Donnerstagabend einen ersten Einblick in die Ausstellung „Körperwelten und der Zyklus des Lebens“ erhalten.
Gäste der Freie-Presse-Mediengruppe haben am Donnerstagabend einen ersten Einblick in die Ausstellung „Körperwelten und der Zyklus des Lebens“ erhalten. Bild: Andreas Seidel
 16 Bilder
Chemnitz
Erster Einblick in die Körperwelten-Ausstellung in Chemnitz
Redakteur
Von Susann Oertel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Einladung der Freie-Presse-Mediengruppe konnten Besucher die Ausstellung über den menschlichen Körper vorab besichtigen. Ab Freitag ist die Schau mit Ganzkörper-Plastinaten auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Rund 130 Gäste der Freie-Presse-Mediengruppe haben am Donnerstagabend einen ersten Einblick in die Ausstellung „Körperwelten und der Zyklus des Lebens“ in der Chemnitzer Markthalle erhalten. Im Fokus der Schau stehen der menschliche Körper und seine Veränderung im Laufe der Zeit, von der Zeugung bis ins hohe Alter. Anhand der Präparate,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Körperwelten in Chemnitz: Was der Besuch kostet und wann geöffnet ist
 6 Bilder
Der Mensch in Scheiben: Ein Blick in die Aufbauarbeiten der Körperwelten-Ausstellung.
Schon 10.000 Tickets wurden für die Ausstellung, die am 30. Januar eröffnet wird, verkauft. „Freie Presse“ verrät, was der Marketingchef empfiehlt, und was beim Besuch mit Kindern zu beachten ist.
Jana Peters
29.01.2026
4 min.
Wacker Chemie will nach Rekordverlust 1500 Stellen streichen: Auch Mitarbeiter in Sachsen bangen jetzt um ihre Jobs
Mit rund 1500 Beschäftigten ist das Wacker-Werk in Nünchritz im Landkreis Meißen der größte Chemiearbeitgeber in Sachsen.
Wacker hat im vergangenen Jahr rund 800 Millionen Euro Verlust gemacht. Konzernweit soll deshalb jetzt etwa jede zehnte Stelle wegfallen. In Nünchritz betreibt das Unternehmen das größte Chemiewerk Sachsens.
Jürgen Becker
30.01.2026
3 min.
Koalitionspolitiker schlagen höhere Tabaksteuer vor
Zwei Euro mehr pro Zigarettenpackung, um die Krankenkassen zu entlasten - so der Vorschlag eines CSU-Politikers. (Symbolbild)
Höhere Tabaksteuern seien ein wirksames Instrument für Gesundheitsschutz, argumentiert der Bundesdrogenbeauftragte. Manche wollen damit auch die schwierige Finanzlage der Krankenkassen stabilisieren.
12:00 Uhr
3 min.
„Wir fühlen uns geehrt“: Bekanntes Gasthaus im Erzgebirge gibt es jetzt im Miniaturformat
Die Köhlerhütte Fürstenbrunn von der Schönheider Modellbaufirma im Miniaturformat.
Die Köhlerhütte Fürstenbrunn hat im vergangenen Jahr ein Jubiläum gefeiert. Noch eins drauf setzt jetzt die Modellbaufirma Busch aus Schönheide. Sie bringt als Neuheit ein Modell des Gasthofes heraus. Doch damit nicht genug.
Heike Mann
29.01.2026
19 min.
Firma mit 350 Leichen im Keller: Ein Rundgang durch die Körperwelten-Fabrik
Präparatorin Daniela Reischl wollte eigentlich Bestatterin werden. Das klappte nicht. Jetzt arbeitet sie in der Körperwelten-Fabrik.
Millionen von Menschen haben Gunther von Hagens Körperwelten-Ausstellungen gesehen. Jetzt kommt die Schau nach Chemnitz. Vorab hat die „Freie Presse“ sich dort umgesehen, wo aus Toten Plastinate werden. Es ist kein Rundgang für sensible Gemüter. Zu Besuch in der Körperwelten-Fabrik in Guben.
Erik Kiwitter
30.01.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Bookish - Ein Mord spricht Bände"
Bookish - Ein Mord spricht Bände
Zum Heimkinostart von "Bookish - EIn Mord spricht Bände" verlosen wir zwei DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel