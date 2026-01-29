Erster Einblick in die Körperwelten-Ausstellung in Chemnitz

Chemnitz
Auf Einladung der Freie-Presse-Mediengruppe konnten Besucher die Ausstellung über den menschlichen Körper vorab besichtigen. Ab Freitag ist die Schau mit Ganzkörper-Plastinaten auch für die Öffentlichkeit zugänglich.
Rund 130 Gäste der Freie-Presse-Mediengruppe haben am Donnerstagabend einen ersten Einblick in die Ausstellung „Körperwelten und der Zyklus des Lebens“ in der Chemnitzer Markthalle erhalten. Im Fokus der Schau stehen der menschliche Körper und seine Veränderung im Laufe der Zeit, von der Zeugung bis ins hohe Alter. Anhand der Präparate,...
