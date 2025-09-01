Erstes Hockey-Kunstrasenfeld in Chemnitz eröffnet

Nach Jahren des Wartens hat der Chemnitzer Postsportverein am Wochenende eine besondere neue Anlage eingeweiht.

Für die Hockeysportler in Chemnitz ist es ein „Quantensprung“, ein „Riesenentwicklungsschritt“. So sprachen die Verantwortlichen des Postsportvereins schon vor einigen Wochen über das große Bauprojekt im Stadtteil Bernsdorf. Für insgesamt 2,43 Millionen Euro ist hier in den vergangenen Monaten das erste Hockey-Kunstrasenfeld in der...