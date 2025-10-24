Erstes Urteil nach Juwelier-Raub in Chemnitz gefallen

Ein Mann, der vor dem Geschäft Schmiere stand, war am Amtsgericht angeklagt. Am Freitag wurde er verurteilt. Was ist mit seinen Komplizen?

Nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Chemnitzer Innenstadt ist am Freitag der erste Täter verurteilt worden. Am Nachmittag des 18. März war eine Gruppe von Männern in ein Juwelier-Geschäft an der Börnichsgasse eingedrungen. Der Inhaber wurde geschlagen, getreten sowie mit Panzertape und Kabelbindern gefesselt. Beute im Wert von... Nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Chemnitzer Innenstadt ist am Freitag der erste Täter verurteilt worden. Am Nachmittag des 18. März war eine Gruppe von Männern in ein Juwelier-Geschäft an der Börnichsgasse eingedrungen. Der Inhaber wurde geschlagen, getreten sowie mit Panzertape und Kabelbindern gefesselt. Beute im Wert von...