Regionale Nachrichten und News
  • Erstes Urteil nach Juwelier-Raub in Chemnitz gefallen

Der 55-jährige Ukrainer hatte eingeräumt, vor dem Juwelier Schmiere gestanden zu haben.
Der 55-jährige Ukrainer hatte eingeräumt, vor dem Juwelier Schmiere gestanden zu haben.
Der 55-jährige Ukrainer hatte eingeräumt, vor dem Juwelier Schmiere gestanden zu haben.
Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Erstes Urteil nach Juwelier-Raub in Chemnitz gefallen
Von Erik Anke
Ein Mann, der vor dem Geschäft Schmiere stand, war am Amtsgericht angeklagt. Am Freitag wurde er verurteilt. Was ist mit seinen Komplizen?

Nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Chemnitzer Innenstadt ist am Freitag der erste Täter verurteilt worden. Am Nachmittag des 18. März war eine Gruppe von Männern in ein Juwelier-Geschäft an der Börnichsgasse eingedrungen. Der Inhaber wurde geschlagen, getreten sowie mit Panzertape und Kabelbindern gefesselt. Beute im Wert von...
