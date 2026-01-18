„Es läuft wieder“: Schaeffler in Limbach-Oberfrohna sucht erstmals seit Jahren erneut nach Auszubildenden

Der größte Arbeitgeber in Limbach ist wieder auf der Suche nach jungen Menschen. Die Stimmung ist auch bei anderen Betrieben gut. Wie Firmen auf der Ausbildungsmesse um neue Talente werben.

Junge Menschen, meist im Beisein ihrer Eltern, strömen am Samstag in die Stadthalle Limbach-Oberfrohna. In den Gesprächen wird deutlich, dass die meisten unentschlossen sind, wohin die Reise gehen soll - egal ob Siebtklässler oder Abiturient. Junge Menschen, meist im Beisein ihrer Eltern, strömen am Samstag in die Stadthalle Limbach-Oberfrohna. In den Gesprächen wird deutlich, dass die meisten unentschlossen sind, wohin die Reise gehen soll - egal ob Siebtklässler oder Abiturient.