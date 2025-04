„Es war nur eine Frage der Zeit“: Wie das Haus einer Frau in Chemnitz zur lebensgefährlichen Bauruine wurde

Am Montag ist ein Fachwerkhaus in Chemnitz-Schönau eingestürzt. Die Eigentümerin hält sich wahrscheinlich immer noch darin auf. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen?

Das in diesem Fachwerkhaus in Chemnitz-Schönau eine Frau wohnen soll, ist kaum zu glauben. Schon länger soll es eine Ruine gewesen sein. Von der Straßenseite sieht es noch am ehesten bewohnbar aus. Risse klaffen in der Fassade; das Haus bricht zum Hang hin weg. Von unten erahnt man das Ausmaß des Einsturzes. Völlig zugewuchert, erkennt man es...