Regionale Nachrichten und News
  • „Es wird immer schwieriger, Türen offen zu halten“: Oberste deutsche Caritas-Frau in Chemnitz

Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, in Chemnitz.
Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, in Chemnitz. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
„Es wird immer schwieriger, Türen offen zu halten“: Oberste deutsche Caritas-Frau in Chemnitz
Von Steffi Hofmann
Zum ersten Mal besuchte Eva Maria Welskop-Deffaa den hiesigen Verband. Begrüßt wurde sie in einer Begegnungsstätte auf dem Sonnenberg.

Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, war im Café International auf dem Sonnenberg und damit zum ersten Mal in Chemnitz zu Besuch. Positiv überrascht zeigte sich die Berlinerin von der Größe des hiesigen Verbandes. Der Chemnitzer ist mit der Gründung 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, einer der ältesten...
