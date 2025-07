Eskalation im Supermarkt: Gericht verurteilt Ladendetektiv wegen Freiheitsberaubung und Beleidigung

Der 43-Jährige soll einen Tschechen beleidigt und mit Handschellen gefesselt haben. Warum der Staatsanwalt am Ende seine Anklage fallen ließ und die Richterin ein überraschendes Urteil fällte.

Was an einem Freitag im März 2024 in einem Chemnitzer Netto-Markt passiert ist, konnte auch vor Gericht nicht endgültig geklärt werden. Die Vorwürfe waren heftig: Ein deutscher Ladendetektiv (43) soll einen Kunden mit tschechischer Staatsbürgerschaft grundlos des Ladendiebstahls und des Verstoßes gegen ein Hausverbot bezichtigt haben. Als...