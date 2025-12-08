Eurojackpot: Chemnitzer gewinnt bei Ziehung am Freitag

Chemnitz
Die Ziehung am 5. Dezember machte insgesamt drei Sachsen glücklich.
Damit dürfte Weihnachten für diesen Chemnitzer gesichert sein: Ein Lottospieler aus der Stadt hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag exakt 120.463,60 Euro gewonnen. Laut Sachsenlotto spielte der Gewinner anonym, ohne Kundenkarte. Er müsse sich mit dem Originalspielschein melden, um den Gewinn geltend zu machen. Insgesamt gingen bei der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.