Ex-SPD-Fraktionsvize Müller kritisiert Parteifunktionäre: „Reden über Probleme, die sie selbst nicht haben“

Chemnitz
Chemnitz. Vor einem Jahr stimmte Detlef Müller (SPD) zuletzt im Bundestag ab. Damals ging es um die Schuldenaufnahme für Verteidigung und Infrastruktur. Wie blickt er heute auf die Arbeit der Bundesregierung – und auf die jüngsten Wahlniederlagen seiner Partei?
Freie Presse: Herr Müller, Sie sind vor einem Jahr aus der aktiven Bundespolitik ausgeschieden. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Regierung seitdem?
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