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Detlef Müller war von 2005 bis 2025 mit Unterbrechung Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
Detlef Müller war von 2005 bis 2025 mit Unterbrechung Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Über den Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig wird aus Kostengründen noch immer verhandelt.
Über den Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig wird aus Kostengründen noch immer verhandelt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Der frühere SPD-Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine (links) trat 2005 wegen der Reformen von SPD-Kanzler Gerhard Schröder (rechts) aus der Partei aus und baute als Alternative die Linkspartei mit auf.
Der frühere SPD-Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine (links) trat 2005 wegen der Reformen von SPD-Kanzler Gerhard Schröder (rechts) aus der Partei aus und baute als Alternative die Linkspartei mit auf. Foto: Tim Brakemeier/dpa/Archiv
Detlef Müller war von 2005 bis 2025 mit Unterbrechung Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
Detlef Müller war von 2005 bis 2025 mit Unterbrechung Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Über den Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig wird aus Kostengründen noch immer verhandelt.
Über den Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig wird aus Kostengründen noch immer verhandelt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Der frühere SPD-Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine (links) trat 2005 wegen der Reformen von SPD-Kanzler Gerhard Schröder (rechts) aus der Partei aus und baute als Alternative die Linkspartei mit auf.
Der frühere SPD-Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine (links) trat 2005 wegen der Reformen von SPD-Kanzler Gerhard Schröder (rechts) aus der Partei aus und baute als Alternative die Linkspartei mit auf. Foto: Tim Brakemeier/dpa/Archiv
Chemnitz
Ex-SPD-Fraktionsvize Müller kritisiert Parteifunktionäre: „Reden über Probleme, die sie selbst nicht haben“
Redakteur
Von Erik Anke
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Chemnitz. Vor einem Jahr stimmte Detlef Müller (SPD) zuletzt im Bundestag ab. Damals ging es um die Schuldenaufnahme für Verteidigung und Infrastruktur. Wie blickt er heute auf die Arbeit der Bundesregierung – und auf die jüngsten Wahlniederlagen seiner Partei?

Freie Presse: Herr Müller, Sie sind vor einem Jahr aus der aktiven Bundespolitik ausgeschieden. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Regierung seitdem?
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