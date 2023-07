Exhibitionist in Chemnitz

Einen Exhibitionisten stellte die Polizei am Dienstagabend in der Chemnitzer Innenstadt. Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes riefen am Abend die Polizei zum Düsseldorfer Platz. Dort war ein Mann aufgefallen, der gegenüber Passanten seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil zur Schau gestellt hatte. Zeugen des Vorfalls fühlten sich...