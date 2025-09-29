Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Explosionsgefahr? Skurriler Streit um Chemnitzer Schuleinrichtung

So könnte es bald aussehen, sollte ein Vermieter seine Ankündigung wahr machen.
So könnte es bald aussehen, sollte ein Vermieter seine Ankündigung wahr machen. Bild: Symbolfoto: Amrei Schulz/Imago
Chemnitz
Explosionsgefahr? Skurriler Streit um Chemnitzer Schuleinrichtung
Redakteur
Von Michael Müller
Der Vermieter eines Gewerbekomplexes streitet sich mit dem Rathaus um eine technische Anlage im Keller. Ist das Betreten des Hauses bald nur noch „auf eigene Gefahr“ möglich?

Die Bits und Bytes der Chemnitzer Schulen, sie sind in einem unscheinbaren Komplex am Rande der Innenstadt zu Hause. Die Stadtverwaltung betreibt dort ein Rechenzentrum, auf das die Computer und Tablets von mehr als 80 Gymnasien, Grund- und Oberschulen zugreifen.
