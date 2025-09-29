Explosionsgefahr? Skurriler Streit um Chemnitzer Schuleinrichtung

Der Vermieter eines Gewerbekomplexes streitet sich mit dem Rathaus um eine technische Anlage im Keller. Ist das Betreten des Hauses bald nur noch „auf eigene Gefahr“ möglich?

Die Bits und Bytes der Chemnitzer Schulen, sie sind in einem unscheinbaren Komplex am Rande der Innenstadt zu Hause. Die Stadtverwaltung betreibt dort ein Rechenzentrum, auf das die Computer und Tablets von mehr als 80 Gymnasien, Grund- und Oberschulen zugreifen.