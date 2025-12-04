Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fachkräftebörse zwischen den Jahren: Chemnitz setzt dieses Jahr auf eine Branche

Wie im vergangenen Jahr (Bild) wollen Unternehmen unter der großen Pyramide Fachkräfte anwerben.
Wie im vergangenen Jahr (Bild) wollen Unternehmen unter der großen Pyramide Fachkräfte anwerben. Bild: Toni Söll
Wie im vergangenen Jahr (Bild) wollen Unternehmen unter der großen Pyramide Fachkräfte anwerben.
Wie im vergangenen Jahr (Bild) wollen Unternehmen unter der großen Pyramide Fachkräfte anwerben. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Fachkräftebörse zwischen den Jahren: Chemnitz setzt dieses Jahr auf eine Branche
Redakteur
Von Erik Anke
Zwischen Weihnachten und Silvester: Die Fachkräftebörse in Chemnitz verspricht 2025 erneut spannende Begegnungen. In diesem Jahr stehen Berufe aus den Bereichen Gesundheit und Soziales im Mittelpunkt.

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren findet zwischen den Jahren in Chemnitz wieder eine Fachkräftebörse statt. Am 29. und 30. Dezember jeweils von 11 bis 16 Uhr wollen zahlreiche Kliniken und Pflegeeinrichtungen aus der Region sowie Bildungsträger aus den Bereichen Gesundheit und Soziales Fachkräfte auf dem Düsseldorfer Platz anwerben....
