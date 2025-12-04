Fachkräftebörse zwischen den Jahren: Chemnitz setzt dieses Jahr auf eine Branche

Zwischen Weihnachten und Silvester: Die Fachkräftebörse in Chemnitz verspricht 2025 erneut spannende Begegnungen. In diesem Jahr stehen Berufe aus den Bereichen Gesundheit und Soziales im Mittelpunkt.

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren findet zwischen den Jahren in Chemnitz wieder eine Fachkräftebörse statt. Am 29. und 30. Dezember jeweils von 11 bis 16 Uhr wollen zahlreiche Kliniken und Pflegeeinrichtungen aus der Region sowie Bildungsträger aus den Bereichen Gesundheit und Soziales Fachkräfte auf dem Düsseldorfer Platz anwerben....