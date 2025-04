Fahrer betrunken: Kehrmaschine in Chemnitz umgekippt

Der Sachschaden beläuft sich in Summe auf 21.500 Euro.

Am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr ist eine Kehrmaschine auf der Paul-Jäkel-Straße im Flemminggebiet umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über die Arbeitsmaschine, die daraufhin umkippte, sich überschlug und gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes stieß.