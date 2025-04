Fahrgast-Frust auf der Zugstrecke Chemnitz–Leipzig: Erneut Probleme beim RE 6

In Sachen Pünktlichkeit hatte sich auf der Strecke zwischen beiden sächsischen Großstädten einiges getan. Doch die jüngste Besserung war nur von kurzer Dauer. Zwischen verzweifelten Fahrgästen und Erklärungsversuchen der Verantwortlichen.

Wer am Montagmorgen mit dem Zug von Chemnitz nach Leipzig fahren wollte, brauchte wieder einmal Geduld. Der Pendlerzug um 5.31 Uhr hatte rund 45 Minuten Verspätung. Auch die Verbindung vier Stunden später kam 30 Minuten zu spät in Leipzig an. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) erklärt auf Nachfrage, dass es aufgrund von technischen Störungen...