Fahrradfahrer auf Sonneberg ausgebremst: 70-Jähriger bei Sturz verletzt

Der Autofahrer verließ die Unfallstelle an der Hainstraße, ohne anzuhalten.

Chemnitz.

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Sturz an der Hainstraße auf dem Sonnenberg verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war zuvor ein Auto gegen 14.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Fürstenstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Hainstraße/Fürstenstraße soll der unbekannte Autofahrer in den rechten Fahrstreifen gewechselt sein, dabei habe er den im rechten Streifen fahrenden Fahrradfahrer übersehen.