  • „Fahrzeugrebellen“ in Chemnitz: Wenn alte Motoren, Rost und Rebellion aufeinandertreffen

Der B1000 von Lukas Nagel hat optisch seine besten Tage hinter sich.
Der B1000 von Lukas Nagel hat optisch seine besten Tage hinter sich. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
„Fahrzeugrebellen“ in Chemnitz: Wenn alte Motoren, Rost und Rebellion aufeinandertreffen
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Museum für Sächsische Fahrzeuge Chemnitz startet die neue Sonderausstellung „Fahrzeugrebellen“. Kurator Lukas Nagel zeigt bis April umgebaute Autos, Motorräder und Fahrräder mit Charakter.

Wenn Lukas Nagel mit Farbe sprüht, dann nicht nur auf Leinwände. Der Chemnitzer sprüht Schriftzüge, diesmal den Titel der neuen Sonderausstellung „Fahrzeugrebellen“ im Museum für Sächsische Fahrzeuge. Der gelernte Kfz-Mechaniker ist begeisterter Autoschrauber und besitzt 16 Fahrzeuge, vorwiegend alte Opel. „Weil es cool ist und die...
