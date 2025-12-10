Falsche Führerscheine: Zwei Chemnitzer vor Gericht

Chemnitz
Für 1000 Euro sollen zwei Männer Führerscheine gewerbs- und bandenmäßig vertickt haben. Doch der Prozess um das Verbrechen kommt nur schwer ins Rollen.
Wer einen Führerschein machen will, muss tief in die Tasche greifen. Zwischen 2500 und 4400 Euro kostet der Erwerb in Deutschland inzwischen. Betrüger wittern hier offenbar eine Chance. Das zumindest legt ein Prozess nahe, der schon seit Ende 2024 am Amtsgericht Chemnitz läuft, aus verschiedenen Gründen aber nicht vorwärts geht.
