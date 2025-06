Falsche Stromableser in Limbach-Oberfrohna: Seniorin um vierstelligen Betrag erleichtert

Trickdiebe haben eine Seniorin ins Visier genommen. Als angebliche Stromableser erschlichen sie sich Zugang zur Wohnung. Was die Masche ist.

Böse Überraschung zu Pfingsten. Am Samstag gegen 11.15 Uhr gaben sich zwei Trickdiebe in Limbach-Oberfrohna als Stromableser aus und verschafften sich Zugang zur Wohnung einer Seniorin in einem Haus Am Hohen Hain. Während einer der Täter die Frau in der Küche ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung und stahl Bargeld, Schmuck und eine...