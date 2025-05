Falschparker aufgepasst: Neue App erleichtert Abschleppen in Chemnitz

Hunderte Autos werden jedes Jahr in Chemnitz abgeschleppt, weil sie an der falschen Stelle parken. Seit dieser Woche ist in der Stadt eine App verfügbar, die das Abschleppen von Falschparkern noch leichter machen will.

Ein blockierter Kundenparkplatz, eine zugeparkte Einfahrt oder ein fremdes Auto auf dem Privatparkplatz daheim – Falschparker können auf viele Weisen stören. In Großstädten ist der Parkraum knapp. In Chemnitz kann man das regelmäßig im Zentrum oder auf dem Kaßberg beobachten. 624 Fahrzeuge ließ das Ordnungsamt deshalb im vergangenen Jahr... Ein blockierter Kundenparkplatz, eine zugeparkte Einfahrt oder ein fremdes Auto auf dem Privatparkplatz daheim – Falschparker können auf viele Weisen stören. In Großstädten ist der Parkraum knapp. In Chemnitz kann man das regelmäßig im Zentrum oder auf dem Kaßberg beobachten. 624 Fahrzeuge ließ das Ordnungsamt deshalb im vergangenen Jahr...