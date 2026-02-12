Fasching, Liebe und Musik: Das ist am Wochenende in und um Chemnitz los

Chemnitz
Ob verkleidet, als verliebtes Paar oder mit der Familie: Unternehmungslustigen bietet sich am zweiten Ferien-Wochenende ein pralles Programm. Es reicht von Kinderfasching bis Nachtflohmarkt.
Für Faschingsfans: In Reichenbrand lädt der Faschingsclub Chemnitz am Samstag ins Haus des Gastes ein. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro – Kostüm ist Pflicht! Am Sonntag folgt ab 13 Uhr der Kinderfasching mit Hüpfburg und Zauberer. Der Eintritt kostet 5 Euro.
