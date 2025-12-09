Im Mai tritt in der Stadthalle Joe Bonamassa auf. Wahrscheinlich ist es das Konzert mit den teuersten Tickets dort jemals. Wer entscheidet, welcher Star nach Chemnitz kommt und wie entstehen die Preise?

Dass Stars wie Taylor Swift nicht in Chemnitz auftreten, dürfte kaum überraschen. Sie gehen in die größten Städte des Landes, in denen es auch die größten Hallen und Stadien gibt. Aber darunter gibt es eine Menge an Künstlern, deren Auftritte man sich in Chemnitz vorstellen kann. Kirstin Antonelli, seit 25 Jahren Kultur-Chefin bei den...