Fast 200 neue Wohnungen für Chemnitz: Rundgang auf der Baustelle „Stille Post“ am Hauptbahnhof

Chemnitz
Neogotische Fenster, altdeutscher Schiefer, freitragende Granittreppen: Die historischen Gebäude der alten Post an der Straße der Nationen haben so manche Raffinessen zu bieten. Der Neubau daneben punktet dagegen mit seinem Wärmekonzept.
Das Leipziger Immobilien-Unternehmen Lewo saniert am liebsten denkmalgeschützte Häuser und baut darin moderne Wohnungen aus. Weil dieses Betätigungsfeld in Leipzig langsam ausgeschöpft ist, schaut die Firma seit zehn Jahren Richtung Süden, wo in Chemnitz noch einige Herausforderungen zu finden sind. Mit der Knopffabrik in Borna, dem Maison...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.