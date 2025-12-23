Feiern, dass der Weihnachtsmann da war: Was in Chemnitzer Clubs abgeht

Chemnitz
Atomino, Transit, Brauclub, Pentagon und Co.: In diesen Clubs in Chemnitz gibt es Feiern um die Weihnachtsfeiertage.
An Heiligabend startet in Chemnitz die Partysaison der Feiertage: In der Kellerbar Fledermaus steigt ab 20 Uhr "The Roof is on Fire"- Party, der Eintritt ist frei. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht‘s im AJZ mit Skeptiker und Nierenstein beim "Weihnachtspogo" weiter. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr, Vorverkauf-Tickets kosten 22 Euro. Im Pentagon...
