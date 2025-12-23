MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Feiern, dass der Weihnachtsmann da war: Was in Chemnitzer Clubs abgeht

In Chemnitzer Clubs kann man auch zu Heiligabend feiern.
In Chemnitzer Clubs kann man auch zu Heiligabend feiern. Bild: Annette Riedl/dpa
In Chemnitzer Clubs kann man auch zu Heiligabend feiern.
In Chemnitzer Clubs kann man auch zu Heiligabend feiern. Bild: Annette Riedl/dpa
Chemnitz
Feiern, dass der Weihnachtsmann da war: Was in Chemnitzer Clubs abgeht
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Atomino, Transit, Brauclub, Pentagon und Co.: In diesen Clubs in Chemnitz gibt es Feiern um die Weihnachtsfeiertage.

An Heiligabend startet in Chemnitz die Partysaison der Feiertage: In der Kellerbar Fledermaus steigt ab 20 Uhr "The Roof is on Fire"- Party, der Eintritt ist frei. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht‘s im AJZ mit Skeptiker und Nierenstein beim "Weihnachtspogo" weiter. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr, Vorverkauf-Tickets kosten 22 Euro. Im Pentagon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
19.11.2025
4 min.
Sechs Chemnitzer Clubs, eine Nacht und die Chance auf ein goldenes Ticket
Drei Vertreter und Vertreterinnen von drei Clubs: Christian Jöst (Lokomov), Maria LLera Perez (Atomino) und Isabel Horn (Weltecho).
Atomino, Weltecho, Transit, Lokomov, No-Nation und Aaltra: Diese Clubs ziehen am Samstag an einem Strang. Zum „United Club Festival“ soll es überall richtig voll werden. Die Clubkultur der Stadt rückt zusammen.
Denise Märkisch
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
10:15 Uhr
2 min.
So sind die Schwimmbäder und Saunen in Chemnitz über die Feiertage geöffnet
Der Wellnessbereich im Feel Good Club hat an Heiligabend von 9:30 bis 16:30 offen.
Die Feiertage sind geprägt von Familienfeiern und üppigen Festessen. Wer zwischendurch Bewegung sucht oder in der Sauna entspannen möchte, findet hier die Öffnungszeiten einiger Chemnitzer Bäder.
Laetitia Feddersen
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
Mehr Artikel