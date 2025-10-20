Felssturz im Chemnitztal: Mehrere 50-Kilo-Brocken auf B 107 gefallen

Ein Felssturz im Chemnitztal sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der B 107. Ein Geologe prüft die Lage. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Felssturz im Chemnitztal sind Gesteinsbrocken auf die B 107 gefallen. Verletzt wurde laut Landratsamt niemand. Die Straßenmeisterei Mühlau habe die Gefahrenstelle zwischen Auerswalde und Garnsdorf mit einer Betonwand abgesichert und eine Ampel aufgestellt. Zuständig für die Instandsetzung ist das Landesamt für Straßenbau und...