Regionale Nachrichten und News
  • Felssturz im Chemnitztal: Mehrere 50-Kilo-Brocken auf B 107 gefallen

Wegen eines Felssturzes ist die Chemnitztalstraße nur einseitig befahrbar.
Wegen eines Felssturzes ist die Chemnitztalstraße nur einseitig befahrbar. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Felssturz im Chemnitztal: Mehrere 50-Kilo-Brocken auf B 107 gefallen
Redakteur
Von Bettina Junge
Ein Felssturz im Chemnitztal sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der B 107. Ein Geologe prüft die Lage. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Felssturz im Chemnitztal sind Gesteinsbrocken auf die B 107 gefallen. Verletzt wurde laut Landratsamt niemand. Die Straßenmeisterei Mühlau habe die Gefahrenstelle zwischen Auerswalde und Garnsdorf mit einer Betonwand abgesichert und eine Ampel aufgestellt. Zuständig für die Instandsetzung ist das Landesamt für Straßenbau und...
