  • Femizid in Chemnitz: „Die Tragik lässt einen nicht los“

Kerzen und Blumen für eine getötete Frau. Am Dienstag fand auf dem Neumarkt ein stilles Gedenken statt.
Kerzen und Blumen für eine getötete Frau. Am Dienstag fand auf dem Neumarkt ein stilles Gedenken statt. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Femizid in Chemnitz: „Die Tragik lässt einen nicht los“
Redakteur
Von Denise Märkisch
Am 24. September ist eine 38-Jährige mutmaßlich von ihrem Ehemann so schwer verletzt worden, dass sie kurz darauf im Krankenhaus starb. Nachbarn sind noch immer schockiert. Das ist bisher bekannt.

Die Wohnung im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses an der Theaterstraße ist mit einem Siegel der Kriminalpolizei gesichert. Das Haus liegt mitten im Zentrum von Chemnitz. Ein Plattenbau, mit mehreren Aufgängen. Vom Hausaufgang aus hat man einen Blick auf das alte Rathaus und die Kirche. Viele Nationalitäten leben hier unter einem Dach....
