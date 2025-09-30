Femizid in Chemnitz: „Die Tragik lässt einen nicht los“

Am 24. September ist eine 38-Jährige mutmaßlich von ihrem Ehemann so schwer verletzt worden, dass sie kurz darauf im Krankenhaus starb. Nachbarn sind noch immer schockiert. Das ist bisher bekannt.

Die Wohnung im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses an der Theaterstraße ist mit einem Siegel der Kriminalpolizei gesichert. Das Haus liegt mitten im Zentrum von Chemnitz. Ein Plattenbau, mit mehreren Aufgängen. Vom Hausaufgang aus hat man einen Blick auf das alte Rathaus und die Kirche. Viele Nationalitäten leben hier unter einem Dach.... Die Wohnung im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses an der Theaterstraße ist mit einem Siegel der Kriminalpolizei gesichert. Das Haus liegt mitten im Zentrum von Chemnitz. Ein Plattenbau, mit mehreren Aufgängen. Vom Hausaufgang aus hat man einen Blick auf das alte Rathaus und die Kirche. Viele Nationalitäten leben hier unter einem Dach....