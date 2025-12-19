Fenstersingen auf dem Kaßberg: „Jede Attraktion im Alltag ist wunderbar!“

Zum zweiten Mal veranstaltete die Pablo-Neruda-Grundschule ein besonderes Konzert. Das war aber nicht das einzige, was in der Adventszeit anstand.

Grete Walther war die erste, die am Freitagvormittag bei Sonnenschein und milden Temperaturen auf die Terrasse kam und ein Strahlen im Gesicht hatte. „Ich freue mich auf das Konzert der Kinder“, sagte die 87-Jährige. „Nur selbst mitsingen, das kann ich nicht, denn dann reißen alle anderen aus“, fügte sie mit einem Schmunzeln hinzu.