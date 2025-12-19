MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Fenstersingen auf dem Kaßberg: „Jede Attraktion im Alltag ist wunderbar!“

Grete Walther lauschte den Kindern der gegenüberliegenden Pablo-Neruda-Grundschule.
Grete Walther lauschte den Kindern der gegenüberliegenden Pablo-Neruda-Grundschule. Bild: Steffi Hofmann
Grete Walther lauschte den Kindern der gegenüberliegenden Pablo-Neruda-Grundschule.
Grete Walther lauschte den Kindern der gegenüberliegenden Pablo-Neruda-Grundschule. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Fenstersingen auf dem Kaßberg: „Jede Attraktion im Alltag ist wunderbar!“
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum zweiten Mal veranstaltete die Pablo-Neruda-Grundschule ein besonderes Konzert. Das war aber nicht das einzige, was in der Adventszeit anstand.

Grete Walther war die erste, die am Freitagvormittag bei Sonnenschein und milden Temperaturen auf die Terrasse kam und ein Strahlen im Gesicht hatte. „Ich freue mich auf das Konzert der Kinder“, sagte die 87-Jährige. „Nur selbst mitsingen, das kann ich nicht, denn dann reißen alle anderen aus“, fügte sie mit einem Schmunzeln hinzu.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
3 min.
Kinder malen ihre Rechte: Warum in Chemnitz elf statt zehn Rechte eine zentrale Rolle spielen
Die 4. Klasse der Grundschule am Stadtpark hat beim Malwettbewerb den 1. Platz erreicht und 300 Euro für die Klassenkasse gewonnen.
170 Chemnitzer Kinder haben ihre Rechte künstlerisch dargestellt. Die besten Bilder erscheinen in einer neuen Kinderrechtsbroschüre. Diese soll auch auf den Nachholbedarf in manchen Bereichen aufmerksam machen.
Ralf Jerke
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
30.11.2025
3 min.
„Der Kaßberg hat viele coole Läden“: Und jetzt kommen in dem Chemnitzer Viertel noch zwei dazu
Monique Lohß in ihrem Töpfer-Atelier „hej mone“ auf der Agricolastraße 2.
Die eine ist handwerklich kreativ und bietet Keramik von der Töpferscheibe an. Die andere hat Vintage-Klamotten und Accessoires im Geschäft. Wo zwei Frauen zwei neue Läden eröffnet haben.
Steffi Hofmann
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
Mehr Artikel