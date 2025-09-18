Feste über Feste: Das bietet das Wochenende für Familien, Eisenbahnfans und Abenteuerlustige in und um Chemnitz

Der Herbst steht bereits in den Startlöchern, dennoch wird es am Wochenende noch einmal sommerlich. Perfekt für ein Wochenende rund um Eisenbahn, Familienfeste und große Eröffnungen.

Fest der Kulturen: Auf dem Chemnitzer Markt wird es am Samstag ab 12 Uhr lebendig und farbenfroh. Hier findet das Fest der Kulturen als Auftakt für die Interkulturellen Wochen statt. Die Eröffnung ist zugleich Bestandteil des Festivals „haamit heimaten" in Chemnitz, das noch bis Sonntag läuft.