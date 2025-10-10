Festgesetzt und schon verurteilt: Polizei kascht mehrere Drogendealer in Chemnitz

Zehn Anzeigen und zwei schnelle Urteile sind das Ergebnis einer komplexen Drogenkontrolle am Donnerstag in Chemnitz. Der Personaleinsatz war hoch.

Die Komplexkontrolle dauerte von 11 bis 20.30 Uhr und schon 12.45 Uhr machten die Beamten an der Straße der Nationen den größten Fang: Dort konnten sie einen Deal beobachten. Die Ware: ein Cliptütchen Crystal. Sie wechselte von einem 26-Jährigen (Verkäufer) zu einem 24-Jährigen (Käufer). Inzwischen sind die beiden Deutschen laut Mitteilung...