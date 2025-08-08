Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Festival mit Blond und Deichkind: Stadt und TU Chemnitz wollen auf dem Highfield junge Leute anlocken

30.000 Besucher kommen jedes Jahr zum Highfield-Festival am Störmthaler See.
30.000 Besucher kommen jedes Jahr zum Highfield-Festival am Störmthaler See. Bild: Sebastian Willnow/dpa/Archiv
Chemnitz
Festival mit Blond und Deichkind: Stadt und TU Chemnitz wollen auf dem Highfield junge Leute anlocken
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals sind das Rathaus und die Uni auf dem Festival bei Leipzig aktiv. Nach starken Rückgängen bei den Studierendenzahlen geht die TU nun neue Wege bei der Werbung.

Deichkind, Nina Chuba, Blond: Drei von Dutzenden Künstlerinnen und Künstlern, die nächste Woche auf dem Highfield Festival (15. bis 17. August) am Störmthaler See auftreten. Mitten unter sie und die erwarteten 30.000 Besucher mischt sich in diesem Jahr Chemnitz. Ein gemeinsamer Stand von Rathaus, TU und der Tourismusregion Chemnitz Zwickau...
