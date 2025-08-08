Festival mit Blond und Deichkind: Stadt und TU Chemnitz wollen auf dem Highfield junge Leute anlocken

Erstmals sind das Rathaus und die Uni auf dem Festival bei Leipzig aktiv. Nach starken Rückgängen bei den Studierendenzahlen geht die TU nun neue Wege bei der Werbung.

Deichkind, Nina Chuba, Blond: Drei von Dutzenden Künstlerinnen und Künstlern, die nächste Woche auf dem Highfield Festival (15. bis 17. August) am Störmthaler See auftreten. Mitten unter sie und die erwarteten 30.000 Besucher mischt sich in diesem Jahr Chemnitz. Ein gemeinsamer Stand von Rathaus, TU und der Tourismusregion Chemnitz Zwickau... Deichkind, Nina Chuba, Blond: Drei von Dutzenden Künstlerinnen und Künstlern, die nächste Woche auf dem Highfield Festival (15. bis 17. August) am Störmthaler See auftreten. Mitten unter sie und die erwarteten 30.000 Besucher mischt sich in diesem Jahr Chemnitz. Ein gemeinsamer Stand von Rathaus, TU und der Tourismusregion Chemnitz Zwickau...