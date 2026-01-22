Feuer an Chemnitzer Wohnhaus: Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Chemnitz
20.000 Euro Sachschaden nach Brand in Chemnitz. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.
Wegen eines Feuers mussten Polizei und Feuerwehr in Chemnitz am Mittwochabend ausrücken. Auf dem Kapellenberg war ein Schuppen gleich neben einem Wohnhaus in Brand geraten, erklärt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Das Feuer beschädigte sowohl die Hausfassade als auch das im Schuppen geparkte Auto. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro...
