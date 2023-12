Feuer in Baustoffzentrum in Rabenstein

Benachbarte Drogerie musste evakuiert werden. Verletzte gab es keine.

Chemnitz.

Am Mittwoch gegen 18 Uhr ist in einem Holz- und Bauzentrum an der Oberfrohnaer Straße 61 ein Feuer ausgebrochen. Aus bisher ungeklärter Ursache waren Baustoffe in Brand geraten. Dabei bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die Drogerie Rossmann übergreift, die Filiale musste evakuiert und geschlossen werden.