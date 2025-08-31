Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Feuer in Chemnitz: Mitten in der Nacht brennen Holzstapel

Die Feuerwehr Chemnitz musste in der Nacht zu Sonntag nach Harthau ausrücken.
Bild: Symbolfoto: Harry Härtel/Archiv
Chemnitz
Feuer in Chemnitz: Mitten in der Nacht brennen Holzstapel
Redakteur
Von Michael Müller
Der abgelegene Einsatzort im Süden der Stadt ist der Feuerwehr bestens bekannt – wegen mehrerer Brandstiftungen.

Der Försterwinkel im Chemnitzer Stadtteil Harthau gehört wohl nicht zu den allseits bekannten Straßen der Stadt. Außer Kleingärten und Erholungsgrundstücken gibt es dort, am Rande des Harthwalds, nicht allzu viel. Bei der Feuerwehr hingegen ist die Gegend bestens bekannt. Immer wieder hat sie dort Brände zu löschen.
