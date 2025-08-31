Feuer in Chemnitz: Mitten in der Nacht brennen Holzstapel

Der abgelegene Einsatzort im Süden der Stadt ist der Feuerwehr bestens bekannt – wegen mehrerer Brandstiftungen.

Der Försterwinkel im Chemnitzer Stadtteil Harthau gehört wohl nicht zu den allseits bekannten Straßen der Stadt. Außer Kleingärten und Erholungsgrundstücken gibt es dort, am Rande des Harthwalds, nicht allzu viel. Bei der Feuerwehr hingegen ist die Gegend bestens bekannt. Immer wieder hat sie dort Brände zu löschen.