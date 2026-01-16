Feuer in Chemnitzer Wohnung: Mann rettet sich durch Sprung aus dem Fenster

Chemnitz
Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Um sich vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen, ist ein Mann am Freitagmorgen in Helbersdorf aus seiner Wohnung im 3. Obergeschoss gesprungen. Polizisten entdeckten der 25-Jährigen an einer nahen Tankstelle, er kam in ein Krankenhaus. Der Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Paul-Bertz-Straße wurde gegen 5.45 Uhr gemeldet und von der Feuerwehr...
