MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Feuer in Chemnitzer Wohnung: Mann rettet sich durch Sprung aus dem Fenster

Die Wohnung an der Paul-Bertz-Straße ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.
Die Wohnung an der Paul-Bertz-Straße ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Bild: Jan Haertel
Die Wohnung an der Paul-Bertz-Straße ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.
Die Wohnung an der Paul-Bertz-Straße ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Bild: Jan Haertel
Update
Chemnitz
Feuer in Chemnitzer Wohnung: Mann rettet sich durch Sprung aus dem Fenster
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Um sich vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen, ist ein Mann am Freitagmorgen in Helbersdorf aus seiner Wohnung im 3. Obergeschoss gesprungen. Polizisten entdeckten der 25-Jährigen an einer nahen Tankstelle, er kam in ein Krankenhaus. Der Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Paul-Bertz-Straße wurde gegen 5.45 Uhr gemeldet und von der Feuerwehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
2 min.
Mann rettet sich vor Brand mit Sprung aus Fenster – das sagt der Brandursachenermittler
Das Feuer war am späten Freitagabend ausgebrochen.
Schwerer Wohnungsbrand in Chemnitz: Die Feuerwehr rettet einen Mann mit der Drehleiter. Ein weiterer springt aus dem Fenster. Beide landen im Krankenhaus.
Erik Anke
27.12.2025
1 min.
Chemnitz: Straßenbahn fährt gegen Auto
Die Insassen des Suzuki kamen in ein Krankenhaus.
Mehrere Verletzte mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.
Christian Mathea
17:05 Uhr
4 min.
Fehlerfreie Preuß ohne Podest - Grotian blickt gen Olympia
Franziska Preuß am Ruhpoldinger Schießstand.
Franziska Preuß zeigt sich beim Weltcup in ihrer Wahlheimat stark verbessert. Sie trifft alle Scheibe, aber dennoch reicht es nicht. Selina Grotian knackt derweil die halbe Olympia-Norm.
Sandra Degenhardt und Thomas Wolfer, dpa
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
Mehr Artikel