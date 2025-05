Feuer in einstigen Chemnitzer Wanderer-Werken

Auf dem Areal an der Zwickauer Straße stieg am Freitagnachmittag dichter Rauch auf. Was bislang bekannt ist.

Im Chemnitzer Stadtteil Schönau sind am Freitagnachmittag Feuerwehren auf einer der bekanntesten Industriebrachen der Stadt im Einsatz gewesen. Auf dem Gelände der einstigen Wanderer-Werke an der Zwickauer Straße war gegen 15.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Augenzeugen berichteten von einer starken Rauchentwicklung und von Flammen, die von...