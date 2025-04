Feueralarm in Chemnitz: Fettbrand in Wohnung löst Großeinsatz aus

Am Abend wurden die Einsatzkräfte in ein Hochhaus Am Harthwald gerufen. In einer Küche kam es zu einem Feuer. Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen Einsatz vom vergangenen Sonntag.

Zu einem größeren Einsatz der Chemnitzer Feuerwehr kam es Donnerstagabend im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf. Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Brand in die Straße Am Harthwald gerufen. Gegen 18.30 Uhr soll das Feuer in der sechsten Etage eines mehrgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen sein - so die erste Meldung... Zu einem größeren Einsatz der Chemnitzer Feuerwehr kam es Donnerstagabend im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf. Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Brand in die Straße Am Harthwald gerufen. Gegen 18.30 Uhr soll das Feuer in der sechsten Etage eines mehrgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen sein - so die erste Meldung...