  • Feuerwehr rettet Mann nach Leitersturz in Chemnitz

Am Sonntagabend kam zu einem Unfall in einem Grundstück an der Tieckstraße in Chemnitz.
Am Sonntagabend kam zu einem Unfall in einem Grundstück an der Tieckstraße in Chemnitz.
Chemnitz
Feuerwehr rettet Mann nach Leitersturz in Chemnitz
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Stadtteil Kappel stürzt ein Mann bei Baumschnittarbeiten auf ein Garagendach und verletzt sich schwer. Was bisher bekannt ist.

Tragischer Unfall im Chemnitzer Stadtteil Kappel: Am Sonntagabend ist ein Mann bei Baumschnittarbeiten von einer Leiter auf ein Garagendach gefallen. Er hat sich dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehr und Rettungskräfte waren 18 Uhr zu einem Grundstück an der Tieckstraße gerufen worden. Die Person sei bei...
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
14.08.2025
3 min.
Buttersäure-Angriff in Chemnitz: Verfassungsschutz analysiert Bekennerschreiben
Einsatz im Wohngebiet: Autoscheibe eingeschlagen, stinkende Buttersäure im Innenraum versprüht.
Die Attacke gegen ein Auto im Stadtteil Kappel zu Wochenbeginn galt offenbar einem Kader der rechtsextremistischen Identitären Bewegung. Und es soll nicht der einzige Angriff in jener Nacht gewesen sein.
Michael Müller
11.08.2025
2 min.
Stinke-Attacke in Chemnitz: Offenbar gezielter Anschlag auf Auto
Feuerwehr und Polizei dichteten das Fahrzeug provisorisch ab.
Übler Geruch wehte am Montagmorgen durch ein Wohngebiet im Stadtteil Kappel. Die Quelle: ein Fahrzeug am Straßenrand.
Michael Müller
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
