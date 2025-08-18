Feuerwehr rettet Mann nach Leitersturz in Chemnitz

Im Stadtteil Kappel stürzt ein Mann bei Baumschnittarbeiten auf ein Garagendach und verletzt sich schwer. Was bisher bekannt ist.

Tragischer Unfall im Chemnitzer Stadtteil Kappel: Am Sonntagabend ist ein Mann bei Baumschnittarbeiten von einer Leiter auf ein Garagendach gefallen. Er hat sich dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehr und Rettungskräfte waren 18 Uhr zu einem Grundstück an der Tieckstraße gerufen worden. Die Person sei bei...