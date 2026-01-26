Feuerwehr rückt in der Nacht auf den Chemnitzer Sonnenberg aus

Chemnitz
Ein Feuer hielt die Bewohner in der Nachbarschaft wach. Was passiert ist.
In der Nacht zum Sonntag ist die Feuerwehr zu einem Kellerbrand an der Reinhardtstraße ausgerückt. Ein 42-jähriger Hausbewohner sowie eine 36-jährige Hausbewohnerin erlitten laut Polizei leichte Rauchvergiftungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise gegen Mitternacht Unrat im Kellergeschoss eines...
