Feuerwehr-Übung mit neuem Batteriezug im Chemnitzer Hauptbahnhof

Für die Einsatz-Simulation wurden die Bahnsteige 13 und 14 am Donnerstag zeitweise gesperrt.

Am Donnerstagmittag raucht es gefährlich aus der Tür eines Zuges auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof. Kameraden der Feuerwehr rücken mit Sauerstoff-Masken und Wasserschläuchen an. Der Regionalexpress sollte nach Berlin fahren, zumindest steht das an den Displays des Alstom-Triebwagens.