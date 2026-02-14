Feuerwehrmann löschte bei Brand in Chemnitz-Wittgensdorf sein eigenes Haus: „Man muss funktionieren“

In einem Doppelhaus brach am Freitag ein Feuer aus. Als freiwilliger Feuerwehrmann versuchte Jürgen Lehmann auch sein eigenes Hab und Gut zu retten. Das Haus, das er erst kürzlich sanierte, ist nicht mehr bewohnbar.

Jürgen Lehmann war gerade auf Arbeit, als er zum Einsatz gerufen wurde. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wittgensdorf sollte er zu einem Brand ausrücken. Die Adresse, die ihm angezeigt wurde, ließ ihn aufhorchen: An der Halde, eine kleine Stichstraße am Rande des Dorfes. „Da wusste ich gleich, was los ist.“ Jürgen Lehmann war gerade auf Arbeit, als er zum Einsatz gerufen wurde. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wittgensdorf sollte er zu einem Brand ausrücken. Die Adresse, die ihm angezeigt wurde, ließ ihn aufhorchen: An der Halde, eine kleine Stichstraße am Rande des Dorfes. „Da wusste ich gleich, was los ist.“