MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Feuerwehrmann löschte bei Brand in Chemnitz-Wittgensdorf sein eigenes Haus: „Man muss funktionieren“

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus im Stadtteil Wittgensdorf bereits vollständig in Flammen.
Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus im Stadtteil Wittgensdorf bereits vollständig in Flammen. Bild: Jan Haertel
Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus im Stadtteil Wittgensdorf bereits vollständig in Flammen.
Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus im Stadtteil Wittgensdorf bereits vollständig in Flammen. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Feuerwehrmann löschte bei Brand in Chemnitz-Wittgensdorf sein eigenes Haus: „Man muss funktionieren“
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Doppelhaus brach am Freitag ein Feuer aus. Als freiwilliger Feuerwehrmann versuchte Jürgen Lehmann auch sein eigenes Hab und Gut zu retten. Das Haus, das er erst kürzlich sanierte, ist nicht mehr bewohnbar.

Jürgen Lehmann war gerade auf Arbeit, als er zum Einsatz gerufen wurde. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wittgensdorf sollte er zu einem Brand ausrücken. Die Adresse, die ihm angezeigt wurde, ließ ihn aufhorchen: An der Halde, eine kleine Stichstraße am Rande des Dorfes. „Da wusste ich gleich, was los ist.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
15:05 Uhr
1 min.
Wohnhaus in Wittgensdorf brennt
Die Feuerwehr bekämpft Flammen in einem Wohnhaus in Wittgensdorf.
Die Rauchwolken sind weithin sichtbar. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen, mussten aber ins Krankenhaus.
Christian Mathea
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
20.01.2026
1 min.
Brand in früherem Wohnhotel Kappel in Chemnitz
Das Feuer brach im obersten Geschoss des Hauses aus und griff offenbar auch auf das Dach über.
In dem leerstehenden Haus wurde am Montagabend offenbar Unrat angezündet.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel