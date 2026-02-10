Filmmusik trifft Sandkunst: Die „Sandartisten“ gastieren in Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Mit Sandbildern durch die Welt von Hans Zimmer: Die Künstlergruppe „Die Sandartisten“ traten schon in Tokio und Monaco auf. Jetzt kommt die Gruppe, bekannt aus der RTL-Show „Das Supertalent“ in die Region.
Am Sonntag, 15. Februar, um 16 Uhr bringt das Ensemble „Die Sandartisten“ eine besondere Form der Performance nach Limbach-Oberfrohna. In der Stadthalle präsentieren sie ihr Programm „Hans Zimmer – Meister der Filmmusik“.
