Finanzschock in Burgstädt: Rückzahlung von 1 Million Euro Gewerbesteuer

Die finanzielle Lage in Burgstädt spitzt sich zu. Ohne Haushalt kämpft die Stadt mit Unsicherheiten und Einschränkungen. Was sagt die Rechtsaufsichtsbehörde dazu? Ein Einzelfall in Mittelsachsen?

Überraschung im Burgstädter Stadtrat: Bürgermeister Lars Naumann und die Finanzverwaltung verzichten in diesem Jahr auf einen Haushalt. Als Grund nannte er die knappen finanziellen Mittel. „Es bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Einnahmen und Ausgaben", sagte er. So fehlte bisher das Sächsische...