Fischdiebe schlagen in Burgstädt zu

Mit einem außergewöhnlichen Diebstahl muss sich die Polizei derzeit in Burgstädt befassen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Samstagvormittag mitteilte, haben sich Unbekannte in den vergangenen Tagen an einem Aufzuchtteich an der Gückelsbergstraße zu schaffen gemacht und den kompletten Bestand an Karpfen entwendet. Mit einem außergewöhnlichen Diebstahl muss sich die Polizei derzeit in Burgstädt befassen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Samstagvormittag mitteilte, haben sich Unbekannte in den vergangenen Tagen an einem Aufzuchtteich an der Gückelsbergstraße zu schaffen gemacht und den kompletten Bestand an Karpfen entwendet.