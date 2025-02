Fit ins neue Jahr: Home-Workout oder ins Chemnitzer Fitnessstudio?

Im Selbstversuch wagt sich die Autorin an den Endgegner der Introvertierten – das Fitnessstudio. Warum es sich trotzdem lohnt, nicht zuhause zu trainieren und wie es um heikle Fitness-Verträge steht.

Um in das FitX in der Ermafa-Passage zu gelangen, muss bereits die erste Aufwärmübung in Form von zwei Stockwerken hinter sich gebracht werden. Danach können sich Mitglieder neben Cardio, Freihantel und Zirkel auch in Kursen an ihre Grenzen bringen. Nach einer Studioführung soll auch ich mich aufwärmen, um den Kreislauf anzukurbeln, so...