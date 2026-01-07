MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Fitnessclub zieht in ehemalige Müller-Drogerie in Limbach-Oberfrohna: „Der Umzug wird sehr sportlich“

Noch unter dem Dach der Turmpassage. Willi Kühn zieht bald mit seinem Studio um.
Noch unter dem Dach der Turmpassage. Willi Kühn zieht bald mit seinem Studio um. Bild: Andreas Seidel
Noch unter dem Dach der Turmpassage. Willi Kühn zieht bald mit seinem Studio um.
Noch unter dem Dach der Turmpassage. Willi Kühn zieht bald mit seinem Studio um. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Fitnessclub zieht in ehemalige Müller-Drogerie in Limbach-Oberfrohna: „Der Umzug wird sehr sportlich“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sportclub freut sich über wachsende Mitgliederzahlen. Dafür braucht es neue Räume. Was sich ändert und welche besondere Neuerung Chef Willi Kühn ankündigt.

Heiligabend haben bereits die Bauarbeiten begonnen, Anfang März soll alles fertig sein: Der Fitnessclub 21 steht vor einem Umzug in die ehemaligen Müller-Räume im Limbacher Stadthaus. Inhaber Willi Kühn hat große Pläne.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
05.01.2026
3 min.
Autofahrer verwüsten neue Beete am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna: Laut Stadt nun „komplette Neuanlage“ nötig
Das Blumenbeet am umgestalteten Johannisplatz wurde als Parkplatz entfremdet.
Der zentrale Johannisplatz ist erst im vergangenen Jahr aufwendig umgestaltet worden. Jetzt ist es zu den ersten größeren Beschädigungen gekommen.
Jonas Patzwaldt
19.12.2025
1 min.
Auf der H0-Spur in Limbach-Oberfrohna: Modellbahner laden zur Schau
Der Modellbahnverein Limbach-Oberfrohna lädt zur Ausstellung in die Turmpassage.
Der Modellbahnverein Limbach-Oberfrohna präsentiert sich in der Turmpassage. Was Fans der Mini-Lokomotive erwartet.
Luisa Ederle
16:30 Uhr
3 min.
Tipfl-Abzocke auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: „Ich dachte erst, es ist ein Scherz“
Für diese Tasse zahlte eine Plauenerin 10 Euro. Regulär kosten die Plauener Weihnachtstipfl 3,50 Euro.
Glühwein mit Nachgeschmack. Für ihr Weihnachtstipfl bezahlte eine Plauenerin fast den dreifachen Preis. Ein Missverständnis oder steckt doch mehr dahinter?
Claudia Bodenschatz
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
Mehr Artikel