Fitnessclub zieht in ehemalige Müller-Drogerie in Limbach-Oberfrohna: „Der Umzug wird sehr sportlich“

Der Sportclub freut sich über wachsende Mitgliederzahlen. Dafür braucht es neue Räume. Was sich ändert und welche besondere Neuerung Chef Willi Kühn ankündigt.

Heiligabend haben bereits die Bauarbeiten begonnen, Anfang März soll alles fertig sein: Der Fitnessclub 21 steht vor einem Umzug in die ehemaligen Müller-Räume im Limbacher Stadthaus. Inhaber Willi Kühn hat große Pläne.