Flixbus erweitert Angebot in Chemnitz

Auf der Schiene ist Chemnitz gerade komplett vom Fernverkehr abgekoppelt, der Bus vom VMS nach Prag ist ebenfalls eingestellt. Dafür kommen andere Fernbusse dazu.

Es sieht nicht gut für den Fernverkehr in Chemnitz aus, zumindest auf der Schiene. Einerseits stockt die Planung für den Ausbau der Strecke nach Leipzig, andererseits fährt der IC 17 nicht mehr. Die Züge Richtung Rostock starten wegen Bauarbeiten momentan erst ab Dresden. Wie gut der letzte Streckenabschnitt von Dresden bis Chemnitz, der seit...