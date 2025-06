Flixbus hat Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig gestrichen

Die Städteverbindung mit dem Zug bekommt der Anbieter nicht in den Griff. Bisher war der Bus eine Alternative. Aber die Strecke wird nicht mehr befahren.

Einmal pro Tag fuhr bisher ein Flixbus nach Leipzig, um 14.35 Uhr ging es am Fernbusterminal los. 15.50 Uhr startete am Leipziger Hauptbahnhof ein Bus in die Gegenrichtung. Doch das Angebot gibt es nicht mehr. Wer jetzt die Strecke Chemnitz bis Leipzig eingibt, der bekommt eine Verbindung über Dresden angezeigt. Dauer: fünf Stunden.