Fluchtversuch in Burgstädt: Polizei fasst verdächtigen Fahrer eines gestohlenen Skodas

Ein gestohlener Skoda wurde zufällig von der Polizei in Burgstädt entdeckt. Das Fahrzeug war an der Kreßnerstraße geparkt. Was bisher bekannt ist.

Ein gestohlener Skoda ist in der Nacht zum Montag von der Polizei in Burgstädt durch einen Zufall entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei bemerkten Beamte des Polizeireviers Rochlitz auf ihrer Streife am Sonntag gegen 23 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug, das an der Kreßnerstraße parkte. Der Fahrer wollte das Auto gerade abschließen. Als er die... Ein gestohlener Skoda ist in der Nacht zum Montag von der Polizei in Burgstädt durch einen Zufall entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei bemerkten Beamte des Polizeireviers Rochlitz auf ihrer Streife am Sonntag gegen 23 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug, das an der Kreßnerstraße parkte. Der Fahrer wollte das Auto gerade abschließen. Als er die...