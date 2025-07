Fokus Bahnwaggons: Illegale Sprayer treiben in Chemnitz ihr Unwesen

Inzwischen wurden vier Fälle in wenigen Tagen bekannt.

Seit einer Woche treiben illegale Sprayer in Chemnitz ihr Unwesen. Am Wochenende kamen laut Polizei neue Fälle hinzu. Demnach ist ein Bahnwaggon in der Straße am Irrbornweg betroffen. Zwei weitere wurden am nur wenig entfernten Dammweg besprüht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, sowie in der Nacht zu Dienstag....