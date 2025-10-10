Fotoausstellung in Chemnitz zeigt Zwickauer Impressionen

Die Präsentation in der Volkshochschule im Tietz ist der Beitrag der Robert-Schumann-Stadt zum Kulturhauptstadtjahr.
Auf Einladung des Zwickauer Kunst- und Kulturvereins hat die gebürtige Hamburgerin Katharina John im Jahr 2022 Sehenswürdigkeiten in Zwickau fotografiert. Die 25 Schwarz-Weiß-Aufnahmen stellen Schnappschüsse dar, wie Blicke durch ein Schlüsselloch, aufgenommen mit analoger Technik, ohne künstliches Licht und digitale Nachbearbeitung. So sind in der Ausstellung (Foto) nicht nur die bekannten Gebäude und Orte von innen oder außen zu sehen. „Es kommt der Künstlerin aufs Detail an“, sagt Renate Lang. Die Galeristin und Schatzmeisterin des Zwickauer Vereins, hatte das Fotoprojekt initiiert, nachdem der Kontakt zu der heute in Berlin und Venedig lebenden Fotografin durch gemeinsame Bekannte zustande gekommen war. Lang hatte die Fotografin drei Wochen lang durch Zwickau geführt. Die Schau, die bis zum Ende dieses Jahres besichtigt werden kann, ist Zwickaus Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr, das unter dem Motto „C the Unseen“ (Sieh das Ungesehene, Unsichtbare, Unbemerkte) steht. (gp)